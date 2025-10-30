Simone informó que hay «preocupación» por la insuficiente cantidad de castraciones asignadas a San José

Gonzalo Simone, encargado del área de Bienestar Animal de la Intendencia de San José, expresó en rueda de prensa días atrás, su «preocupación» por la insuficiente cantidad de castraciones caninas, que se le asignarían al departamento de cara al próximo año.

Para lo que resta del 2025, la Intendencia financiará 800 castraciones más, debido a que por el Instituto Nacional de Bienestar Animal (INBA) no le corresponden más, para este año. «Las castraciones no se van a detener» subrayó Simone.

Informó que se quitó del presupuesto quinquenal, y está a estudio de la comisión de Bienestar Animal, de la Cámara de Representantes, la conformación de una reforma del INBA, la cual constaría de ejecutar un instituto de carácter público-privado, como puede ser el Instituto Nacional de la Leche (INALE) o el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA).

Que en caso de que se conformara, parte de su financiamiento sería a través del impuesto incluido en la compra de raciones de perros, por el que se recaudan unos $85 millones por año, donde $45 millones necesitaría el INBA para su funcionamiento, y los restantes $40 millones, quedarían para distribuir en todo el país, a través de castraciones. En concreto, con estas cifras, Simone dijo que las castraciones que le corresponderían a San José, no superarían las 1.000 anuales.

Cifra que considera insuficiente, debido a que según el CENSO, en el territorio departamental, hay 67.000 perros y 45.000 gatos. Remarcó que un 10% a 15% de estas cifras, están subdeclaradas. «Entonces, está a la vista que es insuficiente, por lo menos, deberíamos hacer 2.000 castraciones por año, para tener una política que impacte en la población canina», argumentó.

Manifestó que se elevará una nota al Congreso de Intendentes, por parte de él, y otros representantes de su área, a nivel departamental en el interior del país. En la misiva, se solicitará la creación de una comisión de Bienestar Animal dentro del congreso, para obtener recursos que puedan ejecutar las intendencias.

Por último, hizo énfasis en que los Gobiernos Departamentales, hacen «esfuerzos» en esta área, y «merecen» acceder a recursos para ejecutarlos, «evitando» un intermediario que «demore o no sea tan necesario».