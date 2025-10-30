La Justicia amplió la investigación a Ana Iewdiukow y la imputó por lavado de activos, tras detectar nuevas transferencias y gastos con dinero de damnificados.

La historia de Conexión Ganadera sumó un nuevo capítulo judicial este miércoles, cuando la jueza Diovanet Olivera resolvió ampliar la formalización contra Ana Iewdiukow, esposa de Pablo Carrasco, uno de los fundadores de la empresa, imputándola por un delito de lavado de activos.

La magistrada dispuso que la mujer permanezca en prisión preventiva hasta el 10 de febrero de 2026, mientras la Fiscalía, encabezada por Enrique Rodríguez, continúa con la investigación.

Según los nuevos elementos presentados por el fiscal, Iewdiukow habría transferido fondos no solo a España, sino también a Vietnam, lo que amplía el entramado financiero detectado en el caso. Los datos surgen de informes de la Unidad de Información y Análisis Financiero del Banco Central, que rastreó el destino del dinero.

Las transferencias detectadas ascienden a más de 3,5 millones de euros, distribuidas en ocho operaciones. De ese total, solo 1,1 millones correspondían a la compra de un apartamento en Madrid, mientras que el resto habría sido utilizado para gastos personales.

Entre esos gastos, la Fiscalía identificó viajes de lujo a Tailandia, Singapur y Malasia, además del pago de una universidad privada en Europa. Todos esos movimientos se realizaron con fondos pertenecientes a los inversores damnificados por la caída de la empresa.

Rodríguez explicó que Iewdiukow intentó abrir nuevas cuentas bancarias incluso mientras estaba bajo prisión domiciliaria, y que llegó a adquirir otro apartamento en España en plena investigación. El fiscal busca determinar si esas operaciones fueron parte de una maniobra de ocultamiento de activos.

De acuerdo con los documentos aportados por la Fiscalía, las últimas transferencias fueron realizadas a fines de febrero de 2024, cuando Conexión Ganadera ya se encontraba en quiebra. Los movimientos anteriores datan de 2022 y 2023, período en el que los problemas financieros de la empresa ya eran evidentes.

El abogado defensor, Jorge Barrera, pidió evitar la prisión preventiva, argumentando que abrir una cuenta bancaria digital no implicaba riesgo procesal. Sin embargo, la jueza Olivera consideró que los hechos eran “contundentes y claros” y que existía “un real entorpecimiento de la investigación” por parte de la imputada.

Con esta decisión, Iewdiukow permanecerá recluida mientras la Justicia uruguaya intenta rastrear el destino final de los fondos desviados de la empresa ganadera, cuyos inversores aún reclaman la devolución de su dinero.