Ambos jóvenes habían sido detenidos días atrás tras golpear y robar la bicicleta a un hombre.

La Justicia condenó a los dos adolescentes detenidos por la rapiña a un ciclista ocurrida días atrás en Ciudad del Plata. El caso había sido informado previamente por la Jefatura de Policía de San José en su comunicado N.º 247/2025.

Según el nuevo Comunicado de Prensa N.º 249/2025, tras la audiencia realizada en el Juzgado Letrado de Primera Instancia de Libertad de 1.º Turno, ambos jóvenes fueron declarados responsables y deberán cumplir 12 meses de internación en INISA.

El adolescente de 16 años fue condenado como autor de hurto especialmente agravado en reiteración real con violencia privada agravada, mientras que el de 15 años fue declarado autor de lesiones personales, desacato reiterado, hurto especialmente agravado y violencia privada agravada.

Los hechos se remontan al asalto a golpes de puño contra un ciclista que circulaba por Calle 9 de Ciudad del Plata, a quien los jóvenes le robaron la bicicleta antes de ser ubicados y detenidos por la Policía.

Con esta resolución judicial, el caso informado a comienzos de semana queda cerrado con la condena de ambos implicados, quienes cumplirán sus medidas en dependencias de INISA.