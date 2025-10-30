El legislador del Partido Nacional por San José criticó la asignación mínima de recursos al organismo clave en investigación criminal.

La Fiscal General de la Nación, Dra. Mónica Ferrero, compareció en la pasada jornada ante la Comisión de Hacienda y Presupuesto del Senado, instancia en la que se analizó la asignación presupuestal para la Fiscalía General de la Nación.

Durante la sesión, el vicepresidente de la Comisión, senador Carlos Camy, manifestó su “preocupación por la escasa consideración que se tiene de la Fiscalía de la Nación en el Presupuesto”, al señalar la magnitud de la diferencia entre el monto solicitado y lo efectivamente asignado.

Camy, senador del Partido Nacional por el departamento de San José, subrayó que “en un Presupuesto de 23.000 millones de dólares, se le niegan 16 millones, que representan apenas el 0,06 % del monto presupuestal”, remarcando el bajo impacto financiero que implicaría acceder al pedido del organismo.

El legislador también cuestionó que “no se votaron artículos que proponían cambios y no generaban costo alguno”, lo que a su entender refleja una falta de respaldo político hacia una institución clave en el sistema de justicia penal.

En su intervención, el senador consideró que esta situación “es una mala señal hacia el organismo que debe coordinar y dirigir un sistema de investigación y persecución criminal eficiente y eficaz, fundamental para la ejecución de una política pública de seguridad”.

La comparecencia de la Fiscal General se enmarcó en la etapa de análisis parlamentario del Presupuesto Nacional, donde distintos organismos exponen sus necesidades y prioridades ante los legisladores.