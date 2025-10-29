San José es uno de los departamentos con más productores en actividad.

Los ingresos brutos en dólares corrientes por la remisión a leche a planta alcanzaron un máximo histórico en los nueve meses a setiembre gracias a un mejor precio y aumento de la producción, publicó Andrés Oyhenard en el portal Tardaguila.

Está todo encaminado para que el año 2025 cierre como uno de los mejores de los últimos años para la fase primaria de la lechería uruguaya. Una combinación de buenos precios con un clima benévolo está dejando como saldo una apreciable recuperación de la producción y, en consecuencia, de los ingresos brutos que perciben los tamberos en dólares corrientes.

Además, se trata del mejor desempeño en dólares corrientes desde que se llevan registros, superando incluso el máximo anterior de US$ 630 millones del año 2023 o los US$ 628 millones de 2014.

Estos cálculos incluyen la producción del megatambo Estancias del Lago, que tiene su propia industria. Ese emprendimiento representa actualmente entre 10%-12% de la producción de leche del país, por lo que la caja efectiva que llegó a los “bolsillos” de los tamberos fue inferior.

La recuperación en los ingresos brutos de los tambos se dio en todos los meses de 2025, con una brecha que se amplió incluso en el bimestre agosto-setiembre, con una suba interanual de unos US$ 12 millones. En setiembre, los ingresos brutos totalizaron unos US$ 91 millones.

De acuerdo con lo que publicó el Inale, la remisión de leche en el acumulado enero-setiembre totalizó 1.512 millones de litros, con un crecimiento interanual del 4,7%. Con datos de Conaprole, que pautan un incremento del 8% en octubre, está todo dado para que la remisión se encamine a cerrar el año calendario 2025 en un nivel récord en términos históricos.

De no surgir ningún contratiempo climático severo en el bimestre noviembre-diciembre, está todo encaminado para que los ingresos brutos por la remisión de leche quiebren, por primera vez, la barrera de los US$ 900 millones en 2025. / Fuente: Tardaguila