El uso del Internet es más común en los hogares de San José, además de los espacios públicos y las oficinas, por lo que cuidar la información personal se ha convertido en una tarea prioritaria. Ya no se trata solo de algo que compete a los técnicos, sino a todos los usuarios.

Esto se debe a que todos usamos Internet para hacer muchas tareas, incluso las más sencillas, como escuchar clases en línea, hacer operaciones bancarias o revisar el correo. Todo ello puede poner en riesgo información importante si no se toman las medidas adecuadas.

Una de las herramientas esenciales son las VPN, además de los antivirus, y la buena noticia es que no es necesario hacer gastos grandes en ciberseguridad porque ahora mismo hay servicios que ofrecen promociones para proteger los equipos y mantener la navegación privada.

Por qué la ciberseguridad se volvió esencial para los usuarios en San José

Los usuarios de Santa Fe están más conectados en la actualidad, pues desde las tareas más simples hasta las más complejas se realizan desde Internet. Sin embargo, esta forma cómoda de la vida que nos brinda la conectividad viene con riesgo como robo de datos, usurpación de identidad y otros fraudes.

Algunas razones por las cuales invertir en ciberseguridad es esencial hoy día son las siguientes:

Más actividades que se hacen en línea: como clases virtuales, trámites bancarios, compras en línea, intercambio de información por medio de correos, entre otras.

Mayor número de transacciones en línea: la mayoría de los servicios se pagan en línea, además de las mensualidades de los estudios, pago a empleados, entre otras, que exponen mucha información si no se cuenta con un muro que impida que se filtre la información.

Múltiples dispositivos: cada vez hay más equipos conectados en el hogar, en las instituciones educativas o en el trabajo. En un solo lugar hay muchos dispositivos en línea, al mismo tiempo, como computadoras, tablets o celulares. Todo esto abre las puertas ante posibles ataques.

Riesgo al conectarse en redes abiertas: como en las cafeterías, plazas o aeropuertos, donde el Internet es gratis y está abierto para todo el público. Esto hace que los datos se puedan interceptar con facilidad, por lo que los riesgos son mayores.

Incremento del cibercrimen: cada vez los ataques digitales son más frecuentes y son más sofisticados, por lo que muchas personas pueden ser víctimas. Cada día, miles de usuarios alrededor del mundo se convierten en víctima de ataques cibernéticos, tanto usuarios particulares como empresas y trabajadores independientes.

Todas estas son razones para contar con servicios de seguridad en los dispositivos, por suerte, en la actualidad es posible encontrar opciones que son económicas y que incluyen dos soluciones, o incluso más.

Además, si el usuario lo desea, puede suscribirse a opciones que ofrecen seguridad a un nivel mayor, como el militar. Esto es ideal para empresas o instituciones que manejan datos sensibles.

VPN y otras herramientas que refuerzan tu protección en línea

Tal como se ha mencionado, cuidar de la identidad y la seguridad en línea no necesita de grandes conocimientos técnicos ni depende de sumas altas de dinero. En San José todas las personas pueden adquirir servicios asequibles.

Algunos recursos tecnológicos para reforzar la seguridad en línea son los siguientes:

VPN (Red Privada Virtual): funciona como un túnel a través del cual viaja la información, en forma cifrada, para que nadie la pueda rastrear ni interceptar. Además, la verdadera dirección IP queda encubierta, por lo que los usuarios están protegidos.

Gestores de contraseñas: ayudan a generar contraseñas únicas, diferentes y seguras para cada cuenta del usuario, sin tener que escribirlas o memorizarlas.

Antivirus y antimalware: ayudan a detectar y eliminar cualquier programa malicioso que intente instalarse en los equipos.

Autenticación en dos pasos (2FA): agrega una capa extra que da mayor seguridad, ya que se necesita un código o un paso adicional para entrar a las cuentas del usuario.

Extensiones de seguridad: estos ayudan a bloquear ventanas emergentes, páginas falsas que se intenten abrir. También hay rastreadores de publicidad para que la navegación sea más segura y fluida.

Además de estas herramientas, es importante mantener los sistemas y los equipos actualizados, ya que las versiones antiguas tienen debilidades que los ciberdelincuentes aprovechan, mientras que las últimas versiones van corrigiendo las vulnerabilidades.

Combinar prácticas de navegación segura con herramientas efectivas de seguridad permiten cuidar de la información personal y mantener cerradas las puertas hacia los archivos privados o datos sensibles.

Combinar prácticas de navegación segura con herramientas efectivas de seguridad permiten cuidar de la información personal y mantener cerradas las puertas hacia los archivos privados o datos sensibles.

De este modo es posible navegar con la tranquilidad de que toda la información está a salvo de posibles ataques. Además, es ideal para los usuarios que trabajan de forma remota y que residen en San José.