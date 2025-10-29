El Pit-Cnt realiza un paro general parcial de 9:00 a 13:00 en todo el país. Habrá marchas en Montevideo y el interior, con afectación en oficinas públicas y algunos servicios esenciales.

Este miércoles 29 de octubre el Pit-Cnt llevará a cabo un paro general parcial entre las 9:00 y las 13:00 horas, con movilizaciones en Montevideo y en todos los departamentos del país. La concentración principal partirá desde la Universidad de la República rumbo al Palacio Legislativo, donde la central sindical reclamará por mejoras salariales, presupuesto para la educación y defensa del empleo público.

Según informó la Unión Nacional de Obreros y Trabajadores del Transporte (Unott), durante el paro los ómnibus urbanos y suburbanos funcionarán con frecuencias habituales, aunque habrá unidades acompañando la movilización en apoyo a la medida.

Por su parte, el Sindicato del Taxi anunció que detendrá sus actividades de 9:00 a 13:00, concentrando en la intersección de Daniel Fernández Crespo y 18 de Julio.

En el ámbito educativo, la Asociación de Docentes de Educación Secundaria (ADES) decidió extender su paro por 48 horas, en reclamo de un “presupuesto digno para la educación pública”, y ocupará siete liceos de Montevideo, entre ellos el N°1, N°2, N°9 y N°13.

Asimismo, la Agremiación Federal de Funcionarios de la Universidad de la República (AFFUR) también cesará sus actividades por 24 horas, mientras que otros siete sindicatos universitarios confirmaron paros de 48 horas y actividades de propaganda para respaldar la movilización.

Desde la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE) informaron que la mayoría de las oficinas públicas no atenderán al público entre las 9:00 y las 13:00, aunque algunos servicios podrían extender el paro durante toda la jornada. “La atención al público en la Administración Central estará seriamente resentida”, señalaron desde la organización.

Los trabajadores de Antel, UTE y OSE también se sumarán al paro parcial y participarán de la concentración en la explanada de la Universidad de la República.

La medida del Pit-Cnt se enmarca en una jornada de reclamo por empleo, salario, seguridad social y educación pública, con manifestaciones simultáneas en el interior del país, donde cada filial departamental definirá sus propias actividades.