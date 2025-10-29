La Universidad Tecnológica, celebró su quinto aniversario de creación en la capital departamental

En el marco del quinto aniversario de creación de la sede de la UTEC en San José, la universidad dispuso una feria de carreras en el local ubicado en calles Artigas y Ciganda de la capital departamental.

En diálogo con San José Ahora, Jair Torres, estudiante, técnico en Energías Renovables, y becario del Laboratorio Solar Fotovoltaico en UTEC Durazno (ITR Centro Sur), nos explicó de qué trata una de las carreras que brinda la entidad educativa.

La carrera de Ingeniería en Energías Renovables, se desarrolla en Durazno, teniendo la posibilidad de obtener un título intermedio a los tres años del curso, y la licenciatura, a los cinco. Contó detalles sobre el contenido de la carrera, y explicó qué salida laboral tiene esta, y otras que ofrece la UTEC.

En otro orden, Álvaro Pena, consejero de la UTEC, dialogó con la prensa al respecto de la celebración, y manifestó estar «impresionando» positivamente, con las instalaciones del centro en San José.

«Verlo con cinco años de recorrido, nos llena de orgullo. San José lo pensamos como una sede universitaria, esta apuesta de comenzar con el tecnólogo informático, donde han pasado más de 200 personas, una formación demandada, con alta empleabilidad, y todo el mundo nos reconoce que los gurises que salen de acá, son un gran talento para el país», reflexionó.

Remarcó también la alta empleabilidad que genera dicha universidad, donde dijo que casi el 100% de los egresados está trabajando, y además el 90% de ellos, lo hacen en algún área relacionada a la que estudiaron.