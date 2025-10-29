El referente de la Unidad Popular, Gonzalo Martínez, visitó San José, y reflexionó sobre diferentes temas

Gonzalo Martínez, ex candidato a presidente por la Unidad Popular, estuvo en San José de Mayo este miércoles, y en diálogo con este medio, se refirió a diferentes temas de agenda en el marco de la discusión por el presupuesto.

«Todo indica que este presupuesto se va a aprobar sin grandes cambios, lo cual va a consolidar un presupuesto y de achique, que no cumple las promesas electorales, ni las necesidades reales de la gente» , afirmó, ejemplificando que tanto en la ANEP como en la UdelaR, el presupuesto que se proyecta para estos, es muy poco: «Es claro que no hay una sensibilidad real para cumplir con la eduación pública».

Concluyó en que «la plata si está pero para los mismos de siempre, para el gran capital que se le sigue exonerando impuestos, que hay una política de endeudamiento para el Uruguay que es brutal, lo cual refleja una política neoliberal» .

Sostuvo que mientras la militancia de izquierda “se moviliza y se sensibiliza con el pueblo palestino” el Gobierno Nacional “contribuye a la política genocida”. Consultado sobre su visión acerca de los partidos políticos en Uruguay, dijo que “no son todos lo mismo, pero sí están dispuestos a continuar con este modelo”.

En referencia a los recursos destinados a la seguridad pública del país, expresó que si bien recibe un mayor incremento presupuestal, son destinado a una «política de represión y no de prevención». Se preguntó: «¿Cómo se combate la delincuencia y el delito? Generando una transformación en la vida de la gente, esto es dándole una vivienda digna, empleo digno, salario digno, eliminando la tentación de la salida rápida a través del narcotráfico y la delincuencia».