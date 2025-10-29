La compañía de San José fue reconocida por la Asociación de Críticos Teatrales del Uruguay y suma siete nominaciones.

Intermedios Producciones fue homenajeada por sus 20 años de trayectoria durante la ceremonia anual de la Asociación de Críticos Teatrales del Uruguay (ACTU), realizada en el Teatro Solís. En el mismo evento se anunciaron las nominaciones a los Premios Florencio 2025, donde dos producciones de la compañía fueron destacadas entre las mejores del año.

Las obras “Glu Glu Glu: vamos a contar la historia”, dirigida por Julio Persa, y “El Ángel de la Culpa”, bajo la dirección de Sergio Luján, competirán en varias categorías de los premios más importantes del teatro uruguayo.

En el caso de Glu Glu Glu, las nominaciones incluyen:

Mejor Letra y Música , para Diego Rossberg .

, para . Mejor Dirección/Ambientación Musical , para Tomás Lozza .

, para . Mejor Actor , Alejo Martínez .

, . Mejor Actriz de Reparto , Patricia Fry .

, . Mejor Producción Integral , Miriam Pelegrinetti / Intermedios Producciones .

, . Mejor Espectáculo, bajo la dirección de Julio Persa.

Por su parte, El Ángel de la Culpa recibió una nominación a Mejor Actor para Sebastián Silvera Perdomo.

Los Premios Florencio, otorgados por la ACTU, reconocen a los espectáculos más destacados del teatro nacional uruguayo y constituyen uno de los mayores galardones del ámbito escénico del país.

