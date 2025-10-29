Fue en el exterior de un local bailable.

Un nuevo episodio de violencia registrado el pasado fin de semana en el acceso al local bailable Café del Bosque de Nueva Helvecia volvió a encender la alarma entre vecinos, autoridades y comerciantes de la noche. En la madrugada del domingo, alrededor de las 5:30, varios hombres protagonizaron una pelea en la explanada de acceso al local bailable, que terminó con un disparo. Un hombre mayor de edad, con antecedentes penales, resultó herido de bala en una pierna, informó el periodista Pablo Cribari en diario Helvecia de Colonia.

Según pudo confirmar Helvecia, el herido fue trasladado por particulares al hospital local, donde recibió atención médica, pero se negó a presentar denuncia y aseguró no conocer a los autores. La Fiscalía fue notificada y la Policía continúa con las investigaciones, revisando cámaras de seguridad para determinar responsabilidades. Durante la misma madrugada, antes del hecho, el propio jefe de Policía de Colonia, junto a encargados de zona, había recorrido distintos locales nocturnos de la ciudad, entre ellos Café del Bosque, en el marco de un operativo preventivo de seguridad.

Vecinos del lugar expresaron al medio coloniense su creciente preocupación por los reiterados episodios de violencia que se vienen registrando en las inmediaciones del local bailable. Muchos padres reclamaron mayor presencia policial y controles más firmes durante los fines de semana, señalando que en el lugar se concentran jóvenes de distintas localidades cercanas.

En este contexto, Helvecia dialogó con el propietario de Café del Bosque, Pablo De Vega, quien brindó su versión de los hechos y habló sin rodeos sobre la inseguridad y los desafíos que enfrenta el rubro nocturno. “El que recibió el tiro tiene antecedentes penales. No hizo la denuncia, y después quiso entrar con un palo de béisbol al boliche”, relató. “Los otros, con los que tuvo el problema, ni siquiera llegaron a entrar. Nosotros no los dejamos pasar. Venían de Ciudad del Plata (San José). No entiendo cómo los dejan pasar en el micro”, agregó.

El empresario subrayó que muchos de estos episodios escapan al control del local: “Es todo un conjunto de cosas que se nos va de las manos. Más de llamar a la Policía no podemos hacer. Ya nos ha pasado que, si actuamos un poquito más fuerte, terminamos con denuncias encima. Hay cosas que nosotros no podemos hacer”.