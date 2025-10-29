El cáncer representa el 24,6% de las causas de muerte en Uruguay, ubicándose como la segunda causa de fallecimiento después de las enfermedades cardiovasculares.



Uruguay conmemora hoy el Día Nacional de Lucha Contra el Cáncer, una fecha que busca generar conciencia sobre la prevención, el diagnóstico precoz y el acompañamiento a quienes enfrentan esta enfermedad.

Según datos de la Comisión Honoraria de Lucha Contra el Cáncer (CHLCC) —una institución independiente y referente en la materia, tanto en Uruguay como a nivel internacional—, cada año fallecen más de 8.000 uruguayos a causa del cáncer, una cifra que refleja la magnitud del desafío sanitario.

Creada por la Ley 16.097 de 1989, la CHLCC trabaja desde hace más de tres décadas impulsando programas de prevención, investigación y educación para reducir la incidencia, morbilidad y mortalidad por enfermedades oncológicas.

Cifras que preocupan

El cáncer representa el 24,6% de las causas de muerte en Uruguay, ubicándose como la segunda causa de fallecimiento después de las enfermedades cardiovasculares.

Cada año se diagnostican más de 16.700 nuevos casos y se registran en promedio 8.057 muertes, de acuerdo con los datos oficiales de la CHLCC.

Los tipos de cáncer más frecuentes son:

En hombres: próstata, pulmón y colon-rectal.

próstata, pulmón y colon-rectal. En mujeres: mama, colon-rectal y cuello de útero.

En cuanto a los fallecimientos, las principales causas son:

En hombres: cáncer de pulmón, colon-rectal y próstata.

cáncer de pulmón, colon-rectal y próstata. En mujeres: cáncer de mama, colon-rectal y pulmón.

La importancia de la detección temprana

Desde la CHLCC se enfatiza que la detección precoz, los hábitos saludables y los controles médicos regulares son herramientas esenciales para reducir la mortalidad y mejorar los pronósticos.

Asimismo, la institución destaca la necesidad de mantener campañas sostenidas de educación y prevención, además de fortalecer el acceso a los tratamientos en todo el país.