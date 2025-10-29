Por reiterados delitos de abuso sexual agravado y nueve delitos de desacato. Como medida cautelar, se dispuso prisión preventiva por 180 días, mientras continúa la investigación.

Un hombre de 61 años fue detenido y formalizado por presuntos reiterados delitos de abuso sexual especialmente agravados, según informó la Comisaría Especializada en Violencia Doméstica y Género (C.E.V.D. y G.) de Ciudad del Plata.

El caso se originó en junio pasado, cuando la víctima realizó la denuncia correspondiente ante la dependencia policial. Tras las investigaciones y actuaciones realizadas por la unidad especializada, el hombre fue detenido en la jornada anterior, cumpliendo con la disposición judicial.

Durante la audiencia en el Juzgado Letrado de Libertad de Primer Turno, el magistrado competente formalizó la investigación respecto del individuo, por la presunta comisión de reiterados delitos de abuso sexual agravados, en concurso fuera de la reiteración, junto con reiterados delitos de retribución o promesa de retribución a personas menores o incapaces y nueve delitos de desacato.

Como medida cautelar, se dispuso prisión preventiva por 180 días, mientras continúa la investigación.