El programa presentado por MIDES, junto a República Microfinanzas y ANDE, ofrece tasas preferenciales y cupos específicos para apoyar a emprendedores locales. Cómo postular



Con una conferencia en la Dirección Departamental de MIDES San José, se lanzó este martes una nueva línea de créditos subsidiados destinada a monotributistas sociales del departamento, destacando la articulación interinstitucional entre organismos estatales.

El Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), junto a República Microfinanzas y la Agencia Nacional de Desarrollo (ANDE), presentó los detalles del programa que ofrecerá créditos de hasta $50.000 con tasas preferenciales del 10% y plazos de hasta 18 meses, con cupos específicos por departamento para asegurar cobertura local.

Un mandato de articulación

El ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Civila, destacó que esta edición busca «poder llegar a más personas, a más lugares, a más rincones del país». Resaltó la visión de desarrollo colectivo: «No nos salvamos solos, nos salvamos juntos, cooperando entre nosotros«.

El director nacional de Desarrollo Social, Nicolás Lasa, afirmó que la colaboración entre organismos es fundamental: «La articulación ya no es una opción, es un mandato«. Por su parte, Adriana Rodríguez, vicepresidenta del Banco República, aseguró que «el banco está convencido de la complementariedad con todo el Estado». La gerente general de ANDE, Cecilia Parada, agregó que esta sinergia garantiza la perdurabilidad de los instrumentos.

Detalles del programa: “El problema es el aislamiento”

Martín Dibarboure, gerente general de República Microfinanzas, explicó que el programa se centra en «la base de la pirámide»: los monotributistas. El objetivo es ofrecer un “empujoncito” económico, asegurando acompañamiento mediante asesores comerciales. «El problema no es el tamaño, el problema es el aislamiento«, subrayó.

El programa contempla créditos de hasta $50.000, con plazos de hasta 18 meses y tasa final del 10% gracias al aporte de MIDES, y contará con cupos por departamento, asegurando que los emprendedores de San José puedan acceder a este beneficio.

La voz de los emprendedores

La segunda parte del evento permitió que los emprendedores compartieran sus experiencias.

Alejandro Rodríguez, de la línea de conservas «Don Rodríguez», destacó que el financiamiento le permitió participar en eventos importantes.

, de la línea de conservas «Don Rodríguez», destacó que el financiamiento le permitió participar en eventos importantes. Elena Scognamiglio, vendedora callejera, afirmó que el préstamo le ayudó a mejorar su mercadería y su puesto de trabajo.

Cómo postular

El formulario de inscripción ya está habilitado en la página web de República Microfinanzas. Los interesados deben contar con cédula y número de RUT. Para consultas, pueden comunicarse al 0800 6040 o acercarse a los equipos territoriales del MIDES.