El argumento es el peligro de fuga y entorpecimiento de la investigación. La defensa apelará.

La jueza de Crimen Organizado de 2º turno, Diovanet Olivera, imputó este miércoles a la esposa de Pablo Carrasco, Ana Iewdiukow, por un delito continuado de lavado de activos en el marco de la causa de Conexión Ganadera.

La Justicia hizo lugar al pedido del fiscal de Lavado de Activos, Enrique Rodríguez, que ya había logrado la imputación de Iewdiukow por estafa. Además, dispuso que Iewdiukow cumpla con la medida cautelar de prisión preventiva hasta el 10 de febrero como principal argumento del peligro de fuga y entorpecimiento de la investigación. La esposa de Carrasco cumple con arresto domiciliario.

El abogado de Iewdiukow, Jorge Barrera, anunció que apelará tanto la ampliación de la imputación como el cambio de la medida cautelar.

A principios de setiembre, Iewdiukow declaró ante el fiscal Rodríguez, porque la investigación detectó movimientos por 2 millones de euros en una cuenta en el exterior. Los movimientos iban de la cuenta de Iewdiukow hacia las de Carrasco, sus hijas y familiares cercanos.

El fiscal pretendía conocer si el objetivo de los movimientos bancarios era el vaciamento de la cuenta ante el conocimiento de que Conexión Ganadera tenía pérdidas. Tras ser interrogada, declaró que no hubo hecho ilícito, que el retiro correspondía a su jubilación y que fue utilizado para comprar un apartamento en Madrid.

Luego de su declaración, el fiscal Rodríguez pidió la imputación por lavado de activos y la prisión preventiva como medida cautelar.