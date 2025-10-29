En la ciudad de Libertad, F.G.R.P. fue hallado responsable de cinco casos de violencia privada por perseguir y acosar a una menor de edad y recibió 18 meses de prisión.
La Jefatura de Policía de San José informó que un hombre de 32 años fue condenado por perseguir y acosar a una menor de edad en la ciudad de Libertad.
El hecho inicial ocurrió el pasado 22 de octubre, cuando la víctima fue abordada por el sujeto mientras se dirigía a su domicilio. Tras la denuncia en Comisaría 7ma., las autoridades iniciaron actuaciones que permitieron vincular al hombre con otros cuatro casos de características similares.
Gracias a estas investigaciones, y mediante mandato judicial, se concretó la detención del acusado. La audiencia realizada en el Juzgado Letrado de Primera Instancia de Libertad de 1º Turno concluyó con la condena de F.G.R.P. a 18 meses de prisión por cinco delitos de violencia privada.
El comunicado oficial, N.º 249/2025, enfatiza el compromiso de la policía en garantizar la seguridad de los ciudadanos y actuar con rapidez frente a situaciones de acoso o persecución.