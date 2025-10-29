La Intendencia confirmó la ampliación del horario para facilitar las visitas durante el fin de semana.

Con motivo del Día de los Difuntos, la Intendencia de San José informó que los cementerios del departamento tendrán un horario especial de apertura durante el próximo fin de semana.

Según el comunicado oficial, las necrópolis de todas las localidades estarán abiertas de forma continua desde las 07:00 hasta las 19:00 horas, tanto el sábado 1 como el domingo 2 de noviembre.

La medida busca facilitar el acceso de las familias que concurren tradicionalmente a recordar a sus seres queridos, una práctica que cada año genera un importante movimiento en los distintos cementerios del departamento.

Desde la comuna se recordó además la importancia de mantener el orden y el respeto dentro de los predios, así como seguir las indicaciones del personal municipal presente durante ambas jornadas.