El domingo 9 de noviembre, el barrio Molino será escenario de un evento benéfico que busca acompañar a Bruno Núñez, joven futbolista que continúa su tratamiento tras un grave accidente en moto.

Este domingo 9 de noviembre, desde las 15 horas, vecinos, artistas y agrupaciones se reunirán en el barrio Molino (Nicolás Guerra entre Espínola y Montagne) para participar de una nueva jornada solidaria en apoyo a Bruno Núñez, el joven de 22 años que sufrió un grave accidente en moto en junio de este año.

El siniestro ocurrió en la esquina de calles Oribe y Ciganda, y dejó como saldo dos vértebras fracturadas, un pulmón comprometido y otras lesiones de consideración. Desde entonces, Bruno —jugador de fútbol y muy querido en su entorno— ha enfrentado un largo proceso de recuperación que incluye una próxima operación en el brazo izquierdo y un tratamiento de rehabilitación para sus piernas.

“Bruno se encuentra en buen estado de ánimo y con muchas ganas de salir adelante”, expresó su tío Raúl Angelillo, quien también destacó el rol fundamental del acompañamiento comunitario:

“Es un camino largo aún, pero con el cariño y apoyo de todos saldrá adelante.”

La actividad del domingo, bajo el lema “Todos por Bruno”, invita a artistas, comparsas y vecinos a sumarse. También se reciben donaciones para el servicio de cantina, como harina, grasa, pan, panchos, chorizos, bebidas y postres. Todo lo recaudado será destinado a cubrir gastos médicos y de rehabilitación.

Quienes deseen colaborar pueden comunicarse al número 098353856, disponible en el afiche de convocatoria.