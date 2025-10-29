En un contexto cada vez más digitalizado y competitivo, los pequeños comercios buscan herramientas ágiles que les permitan adaptarse a los hábitos de pago de los consumidores

Con la aplicación BROU A MANO Comercios, el Banco República extiende una solución que trasciende la simple aceptación de medios de pago: se trata de una apuesta por transformar el mismo smartphone en una central de cobros, sin que el comerciante deba asumir alquileres o equipos físicos adicionales.

Ventajas adicionales y oportunidades de BROU A MANO Comercios:

Flexibilidad operativa ampliada : La posibilidad de que un único RUT agregue varios dispositivos permite que emprendedores, vendedores ambulantes o repartidores móviles, entre otros, tengan la capacidad de operar libremente, sin depender de un punto fijo. Esto abre puertas para modelos de venta itinerante, ferias, servicio a domicilio, etc.

Inclusión financiera y acceso : Al eliminar costos de instalación y mantenimiento de equipo, además de la inmediatez para empezar a cobrar, la barrera de entrada se reduce considerablemente, algo especialmente relevante para pequeños negocios y emprendedores que hasta ahora quedaban fuera del circuito de pagos digitales.

Control y trazabilidad centralizada : Desde la plataforma web asociada al servicio, el responsable del comercio puede supervisar múltiples dispositivos, puntos de venta y movimientos, lo que aporta mayor transparencia y organización al negocio.

Integración con nuevos canales : Al combinar pagos con tarjeta (Visa/Mastercard), tradicionales o en wallets (BROU A MANO Personas, Google Pay, Apple Pay, etc.) y QR a través de la plataforma local Toke (disponible para pagar desde varios bancos de plaza), se cubren tanto clientes tradicionales como aquellos más familiarizados con apps bancarias o pagos digitales, lo cual abre la posibilidad de captar un mayor segmento de público, con inclusión de los principales medios de pago de Uruguay y del mundo.

Tiempos de pagos de las ventas acotados: La herramienta permite cobrar al instante con Toke o recibir los fondos en 24 horas con todas las tarjetas Visa y Mastercard (crédito, débito o prepago).

Impacto en el ecosistema de pagos uruguayo

La extensión de esta solución representa un paso significativo hacia la reducción del uso de efectivo en el comercio minorista, al facilitar una alternativa eficiente, ágil, con pago al comercio en un plazo máximo de 24 horas y con bajos costos operativos. A su vez, amplía la base de comercios formalizados que pueden aceptar pagos electrónicos, lo que contribuye a la modernización del comercio y su seguridad.

Con esta propuesta, el BROU reafirma su compromiso con la inclusión digital y el crecimiento del comercio uruguayo, ofreciendo una herramienta que combina tecnología, rapidez y simplicidad, para que más negocios puedan vender más y mejor.