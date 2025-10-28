Un hombre fue sorprendido por tres sujetos armados que lo agredieron y robaron su moto, dejando a la víctima con lesiones leves.



Un nuevo episodio de inseguridad sacudió Ciudad del Plata en la noche del lunes, cuando un motociclista fue víctima de una rapiña en la intersección de Calle 4 y Lancia.

Según informó la Jefatura de Policía de San José en su Comunicado de Prensa N.º 248/2025, el hombre relató que conducía su moto cuando tres sujetos, ocultos detrás de un vehículo estacionado, lo abordaron con caños de metal y le exigieron la entrega del birrodado.

Tras apoderarse del vehículo, los delincuentes se dieron a la fuga. La víctima sufrió lesiones y fue asistida de inmediato por su prestador de salud.

El hecho está siendo investigado por personal de la Comisaría 10ma. de Ciudad del Plata, que trabaja en la identificación de los autores y la recuperación del vehículo robado.