Una gran oferta de espectáculos se presentarán en el máximo escenario cultural de San José

La Intendencia de San José, anunció este martes, la cartelera de espectáculos del Teatro Macció para el mes de noviembre. A continuación el detalle de las diferentes obras, ordenadas por día:

Domingo 2

Festival aniversario del Cuerpo de Baile “El Retoño”: En el marco de su 23er aniversario, el Cuerpo de Baile “El Retoño” estará presentando su nuevo repertorio y vestuario. También actuarán los grupos ganadores del encuentro y se realizará la entrega de premios a los mismos. Hora 20:30, entrada gratuita con invitación.

Miércoles 5

Acto de egreso de estudiantes del turno nocturno del Liceo No 1 IDAE: Entrada libre (hasta colmar la capacidad de la sala). Hora 20:30.

Jueves 6

Acto de egreso de estudiantes del turno diurno del Liceo No 1 IDAE: Entrada con invitación. Hora 18:00 y 20:00

Viernes 7

Grupo de teatro Josefinas presenta “Las reinas del consorcio”: Comedia para todo público, con una duración aproximada de 60 minutos. Aborda con humor los conflictos que se generan en las asambleas de consorcio surgidos por la convivencia. Los mismos son reflejo de la complejidad del ser humano en la vida comunitaria. Guión y dirección: Leonardo Preziosi. Entradas generales: $ 400. Hora 20:30.

Domingo 9

Tabaré Cardozo presenta su nuevo disco de vinilo “Murga”, en el marco de sus 25 años de trayectoria: Entradas: Platea $1.500, Palcos $1.300, Cazuela $1.000, Paraíso $800. Hora 20:00

Lunes 10

Ballet del Teatro Municipal de Río de Janeiro presenta “Suíte Brasileira: El Ballet del Teatro Municipal de Río de Janeiro viene cultivando una tradición de excelencia de repertorio clásico mundial, condición que lo torna único dentro del escenario cultural del Estado de Río de Janeiro y de Brasil. Entrada libre (hasta colmar la capacidad de la sala). Hora 20:00.

Jueves 13

Acto de egreso de la generación 2025 de la Escuela Técnica María Espínola Espínola y el Polo Educativo Tecnológico

Entrada libre (hasta colmar la capacidad de la sala). Hora 20:00.

Sábado 15

Washington y Cristina en concierto: Hoy, celebrando 49 años de camino compartido, su repertorio es parte inseparable de la memoria afectiva de varias generaciones. Sus letras hablan de amor y de vida, pero también de coraje y de futuro. Washington y Cristina invitan a compartir ese legado vivo: un homenaje a quienes ya no están, un abrazo al presente y una celebración de la música como fuerza vital que nos ayuda a seguir adelante. Entradas: Platea y palcos $850, Cazuela $650. Paraíso $500. Hora 20:00.

Del miércoles 19 al domingo 23

Festival Internacional de Artes Escénicas Infantil y Adolescente del Uruguay (Fiaeuy): Espectáculos, conversatorios, talleres, conferencias, debates y exposiciones serán las actividades que darán cuerpo a la tercera edición del FIAEuy, en el marco de la celebración del aniversario de la firma de la Convención sobre los Derechos del Niño (Naciones Unidas, 1989). Entrada libre (hasta colmar la capacidad de la sala).

Jueves 27

Presentación del disco “Tango Animal”, con Batimento Dúo y el contrabajista japonés Shinji Tanaka: Batimento Dúo, formado por los guitarristas Ignacio Correa y Andrés Rey, realizan una gira de presentación de su nuevo disco. “Tango Animal” propone un recorrido por las obras más representativas de la Guardia Vieja del tango uruguayo, tomando como eje la composición de “La Cumparsita” (1917) y revisitando los tangos previos desde una perspectiva actual y creativa. Entrada libre (hasta colmar la capacidad de la sala). Hora 20:00.



Las entradas a los diferentes espectáculos, están disponibles en Tickantel, redes de cobranza y boletería del Teatro Macció.

Respecto a la cartelera de exposiciones, esta es la oferta:

Espacio Cultural:

Sala de conferencias: Apertura de la exposición "Paisajes" de Mathias Liard

Subsuelo: Apertura de la exposición "Expresar sin hablar, ser libre y sentirse bien" de Bruno Ferreira

Hall: Muestras permanentes de Hugo Nantes y Heber Riguetti proporcionadas por el Museo de la Identidad Maragata

Teatro Macció:

Sala Eduardo Carbajal: Continúa la exposición “Finisterre: El viaje interminable” de Sergio Álvarez Frugoni

Horarios de exposiciones: Lunes a jueves de 09:00 a 15:00 horas. Viernes de 09:00 a 19:00 horas. Sábados de 16:00 a 20:00 horas. Domingos y feriados cerrado.