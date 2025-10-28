El departamento expuso su experiencia en el cierre de vertederos y será parte del proyecto internacional “Residuos Cero”.

La Intendencia de San José participó del Taller Nacional de Fortalecimiento Técnico en Gestión de Residuos, organizado por el Ministerio de Ambiente en el Parque de Minas, Lavalleja. La instancia reunió a equipos técnicos de las intendencias de todo el país, con el objetivo de fortalecer capacidades institucionales y compartir experiencias en la implementación de la Política Nacional de Residuos.

El director general de Gestión Ambiental y Salud, técnico agrimensor Carlos Rodríguez, expuso sobre el proceso de cierre de vertederos a cielo abierto y los avances logrados por el departamento en la materia.

Rodríguez presentó el cierre del vertedero de Ciudad del Plata y la puesta en marcha de la planta de transferencia y recuperación de residuos sólidos de esa zona. Además, informó sobre el funcionamiento del centro de disposición final de San José de Mayo, el cierre de vertederos de menor escala, y la habilitación de ecocentros en Libertad, Ecilda Paullier, Puntas de Valdez y el centro de transferencia de Ituzaingó.

También destacó la incorporación de nueva flota para la gestión de residuos y la elaboración del Plan para la Gestión Integral de Residuos Sólidos del departamento, orientado a optimizar los procesos de recolección, clasificación y disposición final.

La jornada buscó fortalecer las capacidades técnicas y promover el intercambio de buenas prácticas, además de presentar herramientas de apoyo a los gobiernos departamentales en la gestión de residuos.

Participación internacional

En otro orden, la Intendencia de San José integrará la delegación uruguaya que participará del taller global “Cambio hacia residuo cero contra la contaminación” (SWAP, Shifting to Zero Waste Against Pollution), que se desarrollará del 11 al 14 de noviembre en Tianjin y Beijing (China).

La delegación estará conformada por representantes del Ministerio de Ambiente y de diversas intendencias del país. El encuentro, impulsado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), busca reducir la contaminación química y el desperdicio de recursos, promoviendo una visión de ciudades sostenibles y con cero residuos.

Con estas acciones, San José consolida su compromiso ambiental y su liderazgo técnico en la gestión integral de residuos a nivel nacional e internacional.