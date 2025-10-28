Resaltan la búsqueda de mayores recursos para la educación y promueven la reducción de la jornada laboral

Este miércoles 29, el PIT-CNT realizará un paro general parcial con una movilización que comenzará a las 10:00 horas en la Universidad de la República, en Montevideo, y culminará a las 13:00 horas en el Palacio Legislativo.

Resaltan que el objetivo será «reclamar por mayores recursos para la educación en el marco del Presupuesto Nacional; defender la negociación colectiva en los Consejos de Salarios; y promover la reducción de la jornada laboral, en un contexto en el que la Asociación Rural del Uruguay (ARU) propone extender el horario de los peones rurales sin pago de horas extras».

Otro de los ejes centrales del paro del PIT-CNT es la defensa de la «causa palestina y la condena del asedio militar hacia Venezuela por parte de Estados Unidos». “El pueblo primero. Es tiempo de cumplir. Por trabajo salario y presupuesto”, expresaron desde el PIT-CNT.