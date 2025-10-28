Llamó la atención que participaron más de 20 policías, cuatro camionetas, cuatro patrulleros, la fuerza de choque de la Republicana y no dejaban pasar ningún vehículo.

El pasado lunes 20 de octubre, se procedió a desalojar al instructor de boxeo Fernando López y su familia de la casa que alquilaron y de la cual fueran desalojados luego de determinar que quien les había alquilado no era el propietario y haber iniciado con sus verdaderos dueños la compra de la sucesión de la finca,informó el periodista Javier Perdomo en La Semana. Culminado el contrato de un año, el supuesto dueño inició un juicio que terminó con este desalojo, que sigue teniendo repercusiones.

Finalizada la instancia, López contó a La Semana que a él y sus abogados les llamó mucho la atención, el despliegue policial que hubo en la oportunidad. “Hubo más de 20 policías, cuatro camionetas, cuatro patrulleros, la fuerza de choque de la Republicana, cortaron una ruta nacional, la ramal a Ruta 11, conocido como Camino de la Costa, no dejaban pasar ningún vehículo, parecía que estaban buscando a Marset (Sebastián)”, dijo López, que agregó que pidieron explicaciones y solo respondieron que así era el accionar.

Durante el desalojo, como estaba previsto, se hizo presente una persona que sería la cuarta propietaria de la sucesión que López habría adquirido. “Es una familia de edad avanzada, María Márquez y su marido Olinto Midón, que se hicieron presentes. Ellos se estaban oponiendo a que le entregaran el bien a una persona que ha estafado tanto a mí como ha estafado a escribanos públicos y a la inmobiliaria”.

Según lo narrado por López, hubo momentos de tensión durante el operativo, con empujones y algunos gritos, que terminó con una denuncia en la seccional Sexta de Policía, que no tuvo mayores consecuencias.

El pasado 8 de octubre Fernando López detalló la situación que atravesaba con su familia: