El edil por el Frente Amplio, manifestó su inquietud sobre el régimen de sesiones de los concejos municipales en San José

El edil por el Frente Amplio, Emiliano Mesa, manifestó días atrás su inquietud acerca del funcionamiento de diferentes concejos municipales de San José, los cuales afirma que no cumplen con diferentes aspectos de la normativa que los regula.

En ese sentido, dijo haber constatado en Ciudad del Plata, un correcto funcionamiento del mismo, pero no así en Ecilda Paullier, Libertad y Rodríguez.

«En Libertad se hizo una especie de acuerdo de tener una sesión abierta y pública, pero eso es ilegítimo, porque en realidad todas deberían ser públicas, las actas deberían ser publicadas, debería tener una página cada municipio donde las publique», afirmó.

En el caso de Rodríguez, «son todas cerradas, ni siquiera hay una abierta», sin embargo, Mesa agregó que dicho concejo no tiene problemas en recibir a comisiones o a ciudadanos que quieran participar, solo que lo deben hacer, previamente a través una solicitud para asistir, algo que considera inconveniente por lo antes expuesto.

Referente al municipio de Ecilda Paullier, si bien resaltó que son abiertas las sesiones, manifestó que estas se realizan mensualmente, cuando recalca que mínimamente se deben hacer cada 15 días.

Dijo a la prensa que en próximas sesiones de la Junta Departamental de San José, este tema será abordado, debido a que presentó una moción simple al respecto.