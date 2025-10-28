El prosecretario de la Presidencia pidió respeto por las instituciones y marcó distancia del expresidente.

El prosecretario de la Presidencia, Jorge Díaz, respondió este lunes a los dichos del expresidente Luis Lacalle Pou, quien había asegurado que al mandatario Yamandú Orsi lo “arrastraron” a una operación política por la denuncia contra la empresa Cardama.

En diálogo con Fácil desviarse, Díaz fue contundente: “Al presidente de la República no lo arrastra nadie”. Y agregó que “tiene cierto tono peyorativo decir que al presidente lo arrastraron. Este es un país presidencialista, donde la institución Presidencia se respeta. Se respeta al que está y a los que fueron”.

El jerarca insistió en que “hay que ser respetuoso porque se está hablando del presidente de la República”. En esa línea, recordó: “Yo he sido muy respetuoso de los presidentes. Hay que tener respeto por las instituciones. Una cosa es el ringui ranga de las redes, otra cosa es cuando hablamos de un expresidente y de un presidente”.

Consultado sobre la designación de Sandra Fleitas como la encargada de investigar la denuncia, Díaz sostuvo que se trata de “un dato de la realidad” y pidió “terminar con ese relato de que Jorge Díaz maneja todo”.

“Salgamos de ese terreno. Me parece absolutamente fuera de lugar”, expresó.

Durante la entrevista, el prosecretario también informó que el Ministerio de Economía y el Banco República iniciarán investigaciones administrativas sobre el caso.

Respecto al contrato entre el Estado uruguayo y Cardama, explicó que la garantía de fiel cumplimiento representa un 5% de la construcción.

“El problema es que las dos garantías se debían constituir en un plazo de 45 días desde la firma del contrato. No hay documentación de este proceso en el Ministerio de Defensa, aunque sí una cadena de correos entre Cardama, Defensa y el estudio Delpiazzo, que no sabemos si está completa”, detalló.