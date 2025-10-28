El senador blanco aseguró que el mandatario “perdió la compostura” y fue parte de “una operación política” tras la conferencia de prensa en la que se anunció que se iniciará el proceso para rescindir el contrato con el astillero Cardama por “indicios de estafa o fraude”.

El senador nacionalista Javier García lanzó duras críticas al presidente Yamandú Orsi, tras la conferencia de prensa en la que el mandatario anunció que iniciará el proceso para rescindir el contrato con el astillero Cardama por “indicios de estafa o fraude”.

En declaraciones al programa Arriba Gente de Canal 10, García afirmó que “en el Frente Amplio hay bronca por lo que hicieron con el presidente”, en referencia al modo en que se manejó la comunicación del caso. “Me consta, me consta, y hasta aquí llego en esta respuesta, que en el Frente Amplio hay gente muy molesta por la conferencia de prensa del otro día”, expresó el exministro de Defensa, sin precisar nombres.

El legislador cuestionó además que la ministra de Defensa Sandra Lazo no estuviera presente en la conferencia, pese a que el contrato con Cardama está directamente vinculado a su cartera. “Está intervenido por Presidencia, no tenga dudas ninguna”, sostuvo.

“Perdió la compostura”

García también se refirió a los dichos del presidente sobre los “indicios de fraude o estafa” y consideró que Orsi “perdió la compostura”.

“Lo digo con total respeto, es mi presidente, pero perdió la compostura, porque usted no puede acusar al aire de las cosas que acusó y sembrar dudas sobre gente honesta y transparente. No tiene derecho, será el presidente, pero no tiene carta blanca para agraviar”, expresó el senador.

El dirigente blanco agregó que el mandatario “tiró un balde de barro” y afirmó sentir “enorme dolor” por lo ocurrido.

“¿Lo empujaron? Yo creo que sí. Se dejó empujar también. Me da enorme dolor que el presidente se haya prestado para una operación política de ese nivel”, finalizó.