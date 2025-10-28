El titular del área de Bienestar Animal de la Intendencia, dijo estar a la orden «siempre que se haga la denuncia al INBA»

Una profunda preocupación reina entre los vecinos de las calles Bolivia, Argentina, Francia, Canelones y Av. Italia, en el barrio Exposición de San José de Mayo. Desde hace casi dos años, los vecinos denuncian una serie de episodios de extrema crueldad, cometidos por un hombre que lanza bolsas con carne mezclada con veneno hacia los patios de las viviendas, provocando la muerte de perros, gatos e incluso aves que se acercan al producto.

De acuerdo con testimonios recogidos por Visión, los ataques se repiten con una periodicidad inquietante, ya que el agresor actúa, desaparece por algunos días y luego vuelve a atacar. El último episodio ocurrió el pasado viernes por la noche, reavivando el temor y la impotencia entre las familias del lugar.

Algunos residentes aseguran haber entregado registros de cámaras de seguridad y fotografías a la Policía, pero los resultados han sido escasos. “Nos preocupa que ocurra algo más grave y una persona resulte afectada”, advirtieron.

Sobre este hecho, Gonzalo Simone, titular del área de Bienestar Animal de la Intendencia de San José, aseguró que hasta el momento, a él no le ha llegado ninguna denuncia sobre el hecho, pero procurará contactarse con los vecinos.

«El asesinar animales de esa manera, es un delito, que está contemplado en la ley de bienestar animal» , sostuvo Simone. Dijo estar a la orden para colaborar con los dueños de las mascotas afectadas, «siempre y cuando se haga la denuncia al INBA, que es lo formal», para trabajar en coordinación con la Policía, el Instituto Nacional de Bienestar Animal y el área que encabeza el antes mencionado.