Arquitectos del BPS, estuvieron en la localidad evaluando posibles espacios para el funcionamiento de la oficina

Según informó el municipio de Ecilda Paullier, su alcalde, Ignacio Mesa, en las últimas horas mantuvo una reunión con los arquitectos César Reisch y Guillermo Puchiele del Banco de Previsión Social (BPS), en el marco de las gestiones que se vienen desarrollando «para acercar más servicios a nuestra comunidad», sostuvo la comunicación del municipio.

El encuentro se realizó en el Parque Municipal, donde se recorrieron y evaluaron las instalaciones, con el «objetivo de adecuar un espacio cómodo, seguro y funcional para el futuro funcionamiento del BPS en Ecilda Paullier».

Desde el municipio, afirman que esta instancia, fue un «avance que representa un paso fundamental para seguir descentralizando servicios y facilitar la atención a los vecinos de la zona, evitando traslados innecesarios y mejorando la calidad del servicio en el territorio».