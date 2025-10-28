OSE informó que este miércoles 29 de octubre realizará trabajos de mejora en la red de distribución, lo que provocará la interrupción temporal del suministro de agua potable en las localidades de Ecilda Paullier y Boca del Cufré.

En Ecilda Paullier, la afectación se extenderá desde las 08:30 hasta las 13:00 horas, mientras que en Boca del Cufré el corte se realizará entre las 08:00 y las 10:00 horas.

La empresa estatal indicó que, una vez restablecido el servicio, podrían registrarse episodios de turbiedad, producto de las maniobras necesarias para las mejoras en la red.

OSE recomienda a la población tomar las precauciones correspondientes, como almacenar agua con anticipación para las horas de corte.

En caso de que persistan inconvenientes luego del restablecimiento del servicio, los usuarios pueden *contactar al Centro de Atención Telefónica al 0800 1871 o al 1871 desde celulares.

En caso de mal tiempo, las tareas serán suspendidas y reprogramadas.