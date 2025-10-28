El hurto ocurrió cerca del kilómetro 77 y terminó con los responsables capturados más de 40 kilómetros después.

Una rápida actuación policial permitió detener a dos hombres de 21 y 25 años que robaron una motocicleta en las inmediaciones de Ruta 1, kilómetro 77, y huyeron en dirección a Ecilda Paullier.

Según informó la Jefatura de Policía de San José en su Comunicado de Prensa N.º 248/2025, una mujer se comunicó con el Centro de Comando Unificado Departamental (CCUD) tras advertir que su moto había sido encendida y sustraída desde el patio de su vivienda.

De inmediato, efectivos de la Comisaría 5ª de Ecilda Paullier acudieron al lugar y, tras recopilar información, se coordinaron acciones con Policía Caminera para ubicar el vehículo.

Gracias al operativo conjunto, la moto y los dos ocupantes fueron localizados sobre Ruta 1, a la altura del kilómetro 118. Ambos hombres fueron detenidos y trasladados a la Comisaría 1ª de San José de Mayo, mientras que el vehículo fue recuperado y derivado nuevamente a la dependencia de Ecilda Paullier.

La Fiscal Letrada de Libertad fue notificada del caso y dispuso las actuaciones correspondientes. Los detenidos permanecen a disposición de la Justicia, mientras continúa la investigación.