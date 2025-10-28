El documento es obligatorio para quienes trabajan con alimentos. Las pruebas se realizarán en varias localidades del departamento.



La Intendencia de San José difundió el cronograma de noviembre para quienes deseen obtener el carné de manipulación de alimentos, requisito indispensable para desempeñar tareas vinculadas a la preparación o venta de productos alimenticios.

Las pruebas comenzarán el jueves 6 de noviembre en San José de Mayo, en el Espacio Cultural (18 de Julio 509, esquina Treinta y Tres), a las 10:00 horas.

El martes 11 la jornada se trasladará a Ciudad del Plata, en la Biblioteca de Ruta 1 vieja km 26.500, también a las 10:00 horas.

El jueves 13 habrá dos instancias: a las 10:00 en Libertad, en el Club Social “El Asador” (25 de Agosto 777), y a las 12:30 en Rodríguez, en el salón comunal (Arena esquina Diego Lamas).

El martes 18 será el turno de Ecilda Paullier, en el Espacio Cultural (Zorrilla de San Martín 1292, esquina Pbro. Pedro Degiovanangelo), a las 10:00 horas. Finalmente, el martes 25 se repetirá la jornada en San José de Mayo, en el mismo espacio y horario.

La inscripción se realiza en la Dirección General de Gestión Ambiental y Salud (Edificio Marín – Ciganda esquina Treinta y Tres), en los municipios de Rodríguez, Ecilda Paullier y Libertad, y en la oficina administrativa de Ciudad del Plata, de lunes a viernes, entre las 09:00 y las 15:00 horas.

Para inscribirse, se debe presentar fotocopia de cédula de identidad, fotocopia del carné de salud y foto tipo carné (actualizada y a color). El costo es de $598, a abonar al momento de la inscripción. La validez del documento es de tres años.

Los interesados deberán participar de una charla informativa, donde se presentan diapositivas, y luego rendir una prueba escrita. En caso de aprobar, el carné se entrega en el momento. Quienes no superen el examen podrán reiterar la prueba hasta dos veces, sin costo adicional.