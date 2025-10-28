Su presidente, José Luis Falero, dijo que la prioridad «es el territorio»

Días atrás, la Comisión Departamental del Partido Nacional de San José, definió su nueva estructura y sus ejes de trabajo prioritarios, donde desde la integración de esta, destacan que hay «un fuerte compromiso con la descentralización«.

Por otra parte, se aprobaron por unanimidad, los nombramientos de Denis Hornos y Sergio Valverde como vicepresidentes, y de Federico De Groote, Aparicio Camy y Ruben Bacigalupe como secretarios.

«Nuestra prioridad es estar en el territorio«, señaló Falero, presidente de la comisión, quien apuntó a llevar el órgano departamental, al interior de San José. En ese sentido, informan que «asumió el compromiso de comenzar a sesionar en otras localidades del departamento para abordar directamente las problemáticas locales».

Entre otros temas abordados en la comisión, remarcaron que «se buscará un diálogo político amplio y un rol proactivo de apoyo y respaldo al Ejecutivo Departamental, a la bancada de ediles en la Junta Departamental, y a los alcaldes y concejales del partido».