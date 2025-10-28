Se podrá realizar el cobro en cualquier local de las diferentes redes de cobranza
El Banco de Previsión Social (BPS), detalló cómo se realizarán los cobros de pasividades o prestaciones de noviembre, en San José. Recordó que se podrá hacer el cobro en cualquier local de las redes de cobranza descentralizadas (ABITAB, ANDA, REDPAGOS, POLAKOF, etc.) presentando su cédula, y sin necesidad de realizar trámite previo, a partir del 05/11/2025.
En San José de Mayo:
- ABITAB – Treinta y tres esquina 18 de Julio, Luis A De Herrera 518, Rincón 850, Nicolás Guerra 213 y Ruta 3 km 92 Estación Ancap.
- REDPAGOS – 25 de Mayo 560, 25 de Mayo y Ciganda, Herrera 201, Ituzaingó 486
- Supermercado El Dorado
- Supermercado Avenida Norte
- ANDA – Asamblea y Sarandí
En Libertad:
- ABITAB – 25 de Agosto 970 y Avda. W. Ferreira Aldunate y Rodó
- REDPAGOS – 25 de Agosto 1151 y 25 de Mayo 1114 esq. Lavalleja
- ANDA – 25 de Agosto 948
Miércoles 5 de noviembre:
- En Mal Abrigo: de 13.30 a 14.30
- Cerro: de 15.00 a 15.30
Jueves 6 de noviembre:
- Estación González: de 13.00 a 14.00
- Pavón: de 14.30 a 14.45
- Juan Soller: de 15.00 a 15.30
Desde el BPS, aclararon que quienes no puedan hacer efectivo el cobro en el día correspondiente, a las 72 horas lo podrá hacer en las redes de cobranza.