Se podrá realizar el cobro en cualquier local de las diferentes redes de cobranza

El Banco de Previsión Social (BPS), detalló cómo se realizarán los cobros de pasividades o prestaciones de noviembre, en San José. Recordó que se podrá hacer el cobro en cualquier local de las redes de cobranza descentralizadas (ABITAB, ANDA, REDPAGOS, POLAKOF, etc.) presentando su cédula, y sin necesidad de realizar trámite previo, a partir del 05/11/2025.

En San José de Mayo:

ABITAB – Treinta y tres esquina 18 de Julio, Luis A De Herrera 518, Rincón 850, Nicolás Guerra 213 y Ruta 3 km 92 Estación Ancap.

REDPAGOS – 25 de Mayo 560, 25 de Mayo y Ciganda, Herrera 201, Ituzaingó 486

Supermercado El Dorado

Supermercado Avenida Norte

ANDA – Asamblea y Sarandí

En Libertad:

ABITAB – 25 de Agosto 970 y Avda. W. Ferreira Aldunate y Rodó

REDPAGOS – 25 de Agosto 1151 y 25 de Mayo 1114 esq. Lavalleja

ANDA – 25 de Agosto 948

Miércoles 5 de noviembre:

En Mal Abrigo: de 13.30 a 14.30

de 13.30 a 14.30 Cerro: de 15.00 a 15.30

Jueves 6 de noviembre:

Estación González: de 13.00 a 14.00

de 13.00 a 14.00 Pavón: de 14.30 a 14.45

de 14.30 a 14.45 Juan Soller: de 15.00 a 15.30



Desde el BPS, aclararon que quienes no puedan hacer efectivo el cobro en el día correspondiente, a las 72 horas lo podrá hacer en las redes de cobranza.