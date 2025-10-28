La Brigada Departamental de Seguridad Rural investiga el robo de una ternera y una borrega con su cría en un establecimiento de Chamizo.



Un nuevo caso de abigeato se registró en la zona de Chamizo, generando preocupación entre los productores rurales del departamento.

Según informó la Jefatura de Policía de San José a través de su Comunicado de Prensa N.º 247/2025, un hombre se comunicó con la Comisaría 9ª de Chamizo en horas de la mañana del pasado 25 de octubre, solicitando la presencia policial en un campo ubicado en Ruta 3, kilómetro 95.5.

En el lugar, personal de la Brigada Departamental de Seguridad Rural (B.D.S.R.) se entrevistó con el denunciante, quien relató que, al realizar un conteo de sus animales, constató la falta de una ternera de apenas 15 días de nacida y una borrega con su cría.