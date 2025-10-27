El programa de verano de la Intendencia de San José comenzará el 3 de enero en todo el departamento; desde el 6 de diciembre habrá guardavidas en playas y piscinas abiertas.



La Intendencia de San José anunció que el programa “Verano en San José” dará inicio el sábado 3 de enero de 2026, ofreciendo actividades gratuitas en todo el departamento. La propuesta incluye espectáculos, eventos deportivos y recreativos, que se realizarán en los barrios de San José de Mayo, localidades del interior y balnearios.

El equipo organizador está compuesto por representantes de Descentralización, Paseos Públicos, Políticas Sociales, Cultura y Educación, Deporte, Tránsito, Movilidad y Seguridad, Gestión Ambiental y Salud, el Área de Turismo y la Oficina de Comunicación, en coordinación con los municipios locales.

Además, la Intendencia informó que el servicio de guardavidas comenzará el sábado 6 de diciembre, cubriendo playas y piscinas abiertas durante toda la temporada estival, con el objetivo de garantizar seguridad en los espacios de recreación acuática.