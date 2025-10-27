La denuncia fue presentada por la Embajada de E.E. U.U. en Montevideo luego de que la mujer publicara un mensaje contra el mandatario en X.

El Tribunal de Apelaciones Penal de 1er Turno confirmó la resolución que formalizó a una ciudadana uruguaya por apología de hechos tipificados como delito, luego de que publicara en X un mensaje amenazante contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó El País.

Inicialmente, la denuncia fue presentada por la Embajada de Estados Unidos en Uruguay en abril de este año, en donde alertaron por el creciente número de amenazas sobre las autoridades estadounidenses en el continente. En tal sentido, destacaron una publicación de una usuaria uruguaya que publicó en relación a la responsabilidad de Trump en una tercera guerra mundial y remarcaba la frase “voy a matar a Trump”.

A partir de esto, Fiscalía solicitó identificar a la autora del comentario, e identificaron que se trataba de una residente de San José, por lo que se le incautaron dispositivos electrónicos.

Luego de que la defensa apelara la formalización por entender que no configuraba como apología del delito, sino que se trataba de una amenaza sin sustento real, el Tribunal de Apelaciones resolvió confirmar la resolución impugnada. Según remarca el fallo al que accedió Montevideo Portal, existen elementos suficientes para mantener la formalización y continuar la investigación penal.

Según sostuvieron, la publicación constituye “apología de un hecho calificado como delito”, basándose en el artículo 148 del Código Penal, al tratarse de una manifestación pública que promueve o legitima un acto ilícito.

El fallo también aclara que “no se ha constatado que la investigada esté vinculada a grupos criminales (terroristas); se entiende que se trata de una amenaza puntual, sin conspiración al respecto”.