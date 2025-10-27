La Policía boliviana investiga posible secuestro y asesinato de Erlan Ivar García López, alias El Colla, exsocio del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset.

La Policía de Bolivia admitió que desconoce el paradero de Erlan Ivar García López, alias El Colla, ex testaferro del narcotraficante Sebastián Marset, quien había sido amenazado por el prófugo uruguayo luego de que su antiguo socio revelara que Marset estaba operando en Santa Cruz de la Sierra, protegido por la policía local y había secuestrado a su exesposa, publicó Caras y Caretas.

Las autoridades bolivianas indicaron este lunes que no pueden afirmar ni descartar el secuestro o asesinato del hombre que cumplía arresto domiciliario en Santa Cruz de la Sierra, quien ya había sido objeto de un atentado en 2024, en el que recibió seis balazos y mataron a su chofer.

El comandante departamental de la Policía de Santa Cruz, Raúl Rojas, advirtió la situación de El Colla dos días después de que el jueves Marset haya publicado un video en el que lanzó una amenaza de Marset en su contra por, supuestamente, revelar su ubicación: Jardines del Urubó.

El enfrentamiento entre El Colla y Marset

Rodeado de hombres armados y encapuchados, con distintivos del grupo criminal brasileño Primer Comando de la Capital (PCC), expresó:

“Este video es para decirle a El Colla, ese sapo, que se deje de andar diciendo dónde está uno. Yo puedo estar hoy acá, mañana en Paraguay, otro día en Bolivia, otro día en Colombia. Donde sea y estamos preparados para hacer guerra con el que sea”, dijo el prófugo uruguayo.

García había sido imputado por la justicia boliviana por ser el principal testaferro del clan Marset en territorio de Bolivia, con quien hasta 2023 compartía una estrecha relación de amistad. Incluso, fue visto junto a Marset en diferentes viajes por el exterior como en 2021 en Dubái.

Pero una pelea producto de las declaraciones que hizo El Colla cuando fue detenido en 2023 los habría distanciado para siempre y los enfrentamientos no han cesado desde ese momento.