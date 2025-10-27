El emblemático puente, construido en 1898, fue reconocido oficialmente como Monumento Patrimonial tras la investigación impulsada por la docente Nancy Cabrera.

Con una labor paciente y sostenida durante siete años, la profesora de Historia Nancy Cabrera logró un reconocimiento histórico para San José. Su investigación y gestión ante los organismos competentes derivaron en la declaración del puente ferroviario sobre el arroyo Mallada como Monumento Patrimonial Histórico, Cultural y Arquitectónico, oficializada mediante el decreto 3272.

El puente, construido en 1898 por el ingeniero italiano Juan Bautista Médici, constituye una obra única en el país por sus características estructurales y su valor arquitectónico. El decreto fue promulgado el pasado 13 de octubre, tras contar con la anuencia de la Junta Departamental, y ya figura publicado en el Diario Oficial.

Para Cabrera, el reconocimiento representa la culminación de un trabajo de investigación, documentación y persistencia, que incluyó la presentación de informes técnicos y la recopilación de antecedentes históricos sobre la construcción y el uso del puente.

El Ejecutivo Departamental impulsó la medida con el propósito de preservar una estructura que forma parte del paisaje y de la memoria colectiva de los josefinos. Además, se espera que la declaratoria contribuya a fortalecer el valor del entorno barrial, una zona que ha experimentado un importante crecimiento en los últimos años.

Vecinos del lugar celebraron la decisión y expresaron su expectativa de que la distinción patrimonial impulse nuevas mejoras en la zona, como la recuperación de espacios públicos y la puesta en valor del entorno natural del arroyo Mallada.