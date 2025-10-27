Pilar Camy expresó su indignación tras hallar muerta a una ternera Normanda de pedigrí en Mal Abrigo.

La productora rural y dirigente de la Asociación Rural de San José (ARSJ), Pilar Camy, manifestó su impotencia e indignación luego de que una ternera de pedigrí Normanda muriera a causa de una bala de cazadores furtivos en un establecimiento de la zona de Mal Abrigo, en el departamento de San José.

A través de una publicación en redes sociales, Camy acompañó su denuncia con la imagen del animal muerto y expresó su malestar por una problemática que —según aseguró— se repite en distintos puntos del medio rural.

“Hoy la impotencia me invade. Esta es una ternera de pedigrí Normanda, una bala de cazadores furtivos la mató. Me niego a tener que naturalizar esto”, escribió.

La dirigente de la ARSJ sostuvo que no dejará de denunciar ni de luchar frente a estos hechos, que afectan cada vez más a los productores rurales.

Además, señaló que han debido cerrar portones con alambre y reforzar medidas de seguridad, ya que los intrusos dejan accesos abiertos y cortan hilos de pastor eléctrico, generando pérdidas y riesgos en los predios.

“Como pasa acá, pasa en muchos lugares… algún día la lucha dará frutos, eso espero”, concluyó.

El hecho vuelve a poner en foco la inseguridad rural en San José y la falta de controles frente a la caza furtiva, una preocupación constante para los productores del departamento.