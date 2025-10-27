La interrupción durará unas horas por la mañana, pero podrían registrarse turbiedades posteriores.



OSE (Obras Sanitarias del Estado) informó que se realizarán trabajos de mejora en la red de distribución de agua potable que afectarán a la localidad de Juan Soler.

El corte temporal de suministro se producirá el martes 28 de octubre, desde las 08:00 hasta las 10:00 horas, afectando a todos los vecinos de la zona.

Según el comunicado oficial, una vez restablecido el servicio podrían presentarse fenómenos puntuales de turbiedad como consecuencia de las labores realizadas.

OSE solicita que, ante cualquier inconveniente posterior al restablecimiento del servicio, los usuarios *soliciten asistencia a través del Centro de Atención Telefónica 0800 1871 o al 1871 desde móviles.

La empresa también aclaró que, en caso de mal tiempo, los trabajos serán suspendidos hasta nuevo aviso, por lo que la fecha del corte podría reprogramarse.