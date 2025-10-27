El alcalde apuntó contra la dirección de Obras, criticando diferentes situaciones que denunció en sus redes

El pasado domingo 26, el alcalde de Ciudad del Plata, Richard Mariani (FA), subió a las redes sociales del municipio, un video donde manifiesta su inconformidad con el director de Obras de la Intendencia de San José, Gustavo Bares, ante diferentes hechos que explica.

En primer lugar, se refiere a la presencia de Bares en Ciudad del Plata, junto a ediles del Frente Amplio, uno de ellos, Fabio Reyes, que días atrás, confirmó que iniciaría una mesa de diálogo entre el director, el edil, y el secretario general de la Intendencia, Leonardo Giménez.

«Nos enteramos por la prensa, una falta de gravedad terrible y de descentralización, de que ayer estuvo el director de Obras. Nosotros nos hemos ofrecido con nuestras propias herramientas, para ayudar y trabajar en conjunto, se nos ha dicho que no, pero faltan a esas competencias, porque si no pueden hacerse cargo de estas calles que le pertenecen a la dirección de Obras, que las pasen al municipio para que las puedan mantener», manifestó Mariani en el video.

También se refirió a unas firmas de vecinos, más de una centena, que reclaman la colocación del alumbrado público, según manifestó el alcalde, en «la calle del vertedero, la continuación de la calle Boreal». Dijo haber enviado hace dos meses una nota a Bares, en la que se daba parte de la inquietud de los residentes de esa zona.

«Falta la luminaria, y acá el director de Obras no ha notificado a la empresa por el incumplimiento, en ese pliego licitatorio, decía que iba a haber un funcionario las 24 horas para Ciudad del Plata, un peón y un camión con grúa, eso no está sucediendo», detalló.

Por otra parte, dijo haber realizado un nuevo pliego sobre el hecho, el cual se envió a estudio, y asegura se les fue devuelto, «diciéndonos que nos iban a quitar el alumbrado publico, nos devuelven con ese tenor, sacándonos competencias al municipio, para nosotros es una falta de gravedad institucional terrible, porque nos merecemos tener más competencias».

Mariani concluyó en que la dirección de Obras «acompañe» y «que no se estén paseando por Ciudad del Plata, donde no la conocen, y que vengan al municipio y estén con la gente. No vamos a negociar cosas que le corresponden al municipio, no vamos a perder más competencias ni soberanía».