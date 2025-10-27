El expresidente se subió al transporte público en José Ignacio y conversó con pasajeros durante el trayecto.



En una escena poco habitual, el expresidente Luis Lacalle Pou viajó este sábado en un ómnibus de la línea 14, que une José Ignacio con Punta del Este, en el departamento de Maldonado.

Según informó FM Gente, el exmandatario subió a la unidad sin previo aviso, lo que generó sorpresa entre el conductor y los pasajeros, muchos de los cuales aprovecharon para tomarse fotografías y saludarlo.

Durante el recorrido, Lacalle Pou mantuvo un diálogo distendido con los usuarios y el chofer, compartiendo impresiones y anécdotas del viaje, en un gesto que fue destacado por su cercanía.

El exmandatario completó el trayecto como un pasajero más, sin custodia visible ni protocolo especial, lo que llamó la atención de quienes se encontraban en el transporte rumbo al principal balneario del país.

La presencia del expresidente rápidamente se viralizó en redes sociales, donde varios usuarios compartieron imágenes del momento.