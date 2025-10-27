El llamado está dirigido a artistas y artesanos que deseen diseñar figuras inspiradas en personajes infantiles.

La Intendencia de San José lanzó un llamado a concurso para el diseño y realización de diez cabezudos que formarán parte del Carnaval 2026. La iniciativa busca promover la creatividad local y mantener viva una de las tradiciones más coloridas de la fiesta popular.

Las propuestas podrán presentarse hasta el lunes 24 de noviembre de 2025, a la hora 14:30, en la Oficina Reguladora de Trámite y Archivo, ubicada en Asamblea 496, San José de Mayo. El concurso es abierto a todo público, y los interesados deberán presentar sus trabajos identificados con un seudónimo, acompañando un sobre cerrado con sus datos personales.

Las creaciones deberán estar inspiradas en personajes infantiles reconocidos, apreciados por los más pequeños, y deberán incluir una maqueta demostrativa, el detalle de materiales, dimensiones, movilidad y costos estimados por unidad.

La Intendencia aportará los materiales específicos para el armado, aunque no incluirá maquinaria ni repuestos. Los trabajos seleccionados deberán entregarse finalizados antes del viernes 6 de febrero de 2026.

El autor o autora del proyecto ganador recibirá un premio adquisición de $5.000 por cada cabezudo entregado. Además, la Comisión de Carnaval realizará una inspección previa diez días antes del plazo final, con el objetivo de verificar el avance de los trabajos.

El jurado estará integrado por la Comisión Organizadora del Carnaval 2026, cuya decisión será inapelable. El jueves 27 de noviembre, a las 11:30 horas, se abrirán los sobres con los seudónimos en un acto público en el Edificio Central de la Intendencia.