El presidente argentino afirmó que el país “pasó el punto bisagra” y llamó a los gobernadores a acompañar su programa de reformas.

El presidente Javier Milei celebró este domingo el triunfo electoral de La Libertad Avanza (LLA) y aseguró que la jornada marca “el punto bisagra de la política argentina”. Desde el Hotel Libertador, donde fue recibido por una multitud, el mandatario destacó que el país “dejó atrás la decadencia y optó por el progreso”.

Acompañado por su hermana Karina Milei, quien lo presentó como “el presidente que cambió la Argentina y lo va a seguir haciendo”, Milei consideró el resultado una ratificación del mandato de 2023. “El país confirmó su vocación de cambiar de forma irreversible”, afirmó.

Durante su discurso, el presidente sostuvo que La Libertad Avanza superó el 40% de los votos a nivel nacional y que el resultado demuestra “que los argentinos no quieren volver al fracaso ni al modelo del Estado inútil ni al de la inseguridad”.

“Dijeron ‘populismo nunca más’. Que las fuerzas del cielo nos acompañen y ¡viva la libertad, carajo!”, exclamó ante los militantes reunidos.

Milei agradeció a su equipo de gobierno, con menciones especiales para Santiago Caputo, a quien calificó como “coloso”, y para Pablo Quirno, recientemente designado canciller en reemplazo de Gerardo Werthein. También reconoció el trabajo de los candidatos y de los fiscales “que defendieron cada voto en todo el país”.

De cara a la nueva etapa política, el mandatario adelantó que buscará “conformar el Congreso más reformista de la historia argentina” y que durante los próximos dos años se enfocará en afianzar las reformas estructurales impulsadas por su administración.

En un mensaje dirigido a las provincias, Milei pidió “dejar atrás la confrontación” y convocó a gobernadores y legisladores “procapitalistas y racionales” a “discutir acuerdos en conjunto” que permitan avanzar en su plan de gobierno.

El líder libertario cerró con tono enfático: “El pueblo eligió el camino del progreso. No vamos a volver atrás. Hoy empieza la construcción de la Argentina grande que soñamos.”