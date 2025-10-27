El robo ocurrió en la madrugada del 26 de octubre; la policía investiga a fondo el hecho.



Un comercio de Libertad sufrió un hurto durante la madrugada del domingo, cuando delincuentes lograron ingresar al local y sustraer una caja fuerte que contenía dinero en moneda nacional y extranjera. La alarma activada alertó de inmediato a la Unidad de Respuesta Policial (U.R.P.), que acudió al lugar y constató los daños.

Desarrollo:

El hecho tuvo lugar en un local ubicado en las inmediaciones de Ruta 1 Vieja y A la Valenciana. Según el comunicado oficial de la Jefatura de Policía de San José, la puerta de acceso al comercio estaba abierta y dañada, mientras que el interior mostraba signos de desorden y vandalismo.

El propietario del comercio confirmó la sustracción de la caja fuerte, motivo por el cual se dio intervención a la Fiscalía Letrada de Libertad, que dispuso las actuaciones correspondientes.

Asimismo, la Policía Científica realizó el relevamiento en el lugar y el caso quedó a cargo del Área de Investigaciones de zona II, que continúa trabajando para identificar y detener a los responsables del hurto.