Ambas partes fueron recibidas por la comisión de Deporte y Turismo de la Junta Departamental

La comisión de Deporte y Turismo de la Junta Departamental de San José, se reunió la semana pasada, a efectos de dialogar con referentes del servicio de guardavidas del departamento, a pocas semanas del comienzo de la temporada de verano.

Según lo informado por la edila frenteamplista Yermén Peraza, a través de sus redes sociales, se mantuvieron dos reuniones, una con delegados de la Agrupación de Guardavidas de San José, y otra con la directora de Deportes de la Intendencia de San José, Carolina Pistón, y el coordinador, Santiago Gadea.

De la primera reunión, la edila repasó que los guardavidas manejan condiciones de trabajo «precarias», trabajando «solo 4 meses en el año, y en el resto del año deben mantenerse». Destacó que luego de la tragedia de Kiyú en el verano de 2023, donde dos mujeres y un hombre mayores de edad, familiares entre sí y oriundos de Montevideo, fallecieron ahogados en la zona del Parador del Medio del balneario Kiyú, «no hubo apoyo psicológico, solo hubo una mateada».

Respecto de la segunda, mencionó que los guardavidas «no serán contemplados en el quinquenio, y no se les dará esa hora más que queda en el medio» entre un turno y otro. Sobre el nulo apoyo psicológico que denuncian los guardavidas, dijeron que «fueron casilla por casilla con la psicóloga a preguntarles cómo estaban».

Peraza repasó que según lo comentado por las autoridades de la Intendencia, «no hay buen intercambio con los guardavidas», también dijeron que los Desfibriladores Externos Automáticos (DEA) «están en los paradores porque es para toda la población, excepto en Arazatí que al no haber población cerca, lo lleva y trae el guardavidas«. Por último, dijeron que hace «3 años se pagó un curso por la universidad. ICEF y Cruz Roja son los cursos que sirven».

Desde la Agrupación de Guardavidas, no comparten las afirmaciones vertidas por los representantes del Ejecutivo. Respecto de la incorporación de los (DEA), manifiestan que si bien se incorporaron más después de dicha tragedia, ahora «están en paradores donde muchas veces están cerrados en temporada baja», también resaltaron que «no todas las bajadas tienen parador o baño» y que el curso de RCP de la Cruz Roja San José, «no estaba apuntado a casos de ahogamiento».