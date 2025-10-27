Resaltan que se los pretende suspender «injustamente, desconociendo una trayectoria intachable»

Este lunes 27, la filial San José de la Federación de Funcionarios de OSE (FFOSE), se reunió y se declaró «en conflicto» por diferentes «suspensiones arbitrarias en la Regional Litoral Sur por el uso de las locomociones» . En ese marco, se solidarizan con los funcionarios de Flores, a quienes «se pretende suspender injustamente, desconociendo una trayectoria intachable» .

Destacan que desde la Gerencia y Subgerencia Litoral Sur de OSE, «ningún funcionario realizará tareas en ningún departamento de la regional que fueran realizadas anteriormente por los compañeros a los que se pretende suspender injustamente».

Advierten que de repetirse situaciones similares en San José, se activarán paros por tiempo indeterminado y la ocupación del lugar de trabajo donde «se intente sancionar a funcionarios de forma arbitraria por presunto mal uso de locomoción».

En materia de productividad, la filial del departamento se declara «en conflicto» hasta que se incorporen al régimen de productividad los funcionarios que están realizando ampliaciones en Ciudad del Plata y Libertad.

También se resolvió realizar una asamblea con las mismas características que la del día de la fecha, a realizarse el lunes 3 de noviembre en la ciudad de Libertad, a efectos de analizar «la posibilidad de incrementar el conflicto mediante las siguiente medidas: no realización de tareas superiores, abandono de guardia en la totalidad del departamento y entrega del chip de manejo».