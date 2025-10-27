Conocé cómo transcurrió la jornada electiva, y quiénes fueron electos por sus vecinos

El pasado sábado 25, a instancias de vecinos del barrio Prado Maragato de San José de Mayo, la Cámara del Pueblo organizó las elecciones para una nueva comisión de dicho barrio, la cual culminó con la designación de esta, electa por los propios vecinos.

Tras semanas de trabajo, se conformó la mesa receptora de votos, la cual estuvo integrada por el presidente de la Cámara del Pueblo, Eder Vieira da Cunha, su secretaria, Rita Montelongo, y la vocal, Mabel Panzardi, también estuvieron presentes, sus suplentes, María del Rosario Varela y Gustavo Gutiérrez.

De la elección participaron dos listas de vecinos, la número 27 y la número 35, tras el cierre de la votación, y ante la presencia de una escribana pública, los resultados dieron victoriosa a la lista 35, tras imponerse con 16 votos, sobre los 13 que obtuvo la lista 27.

La composición de la lista ganadora, que será quien se encargue de llevar adelante la Comisión de Fomento del barrio Prado Maragato, está compuesta de la siguiente manera: Gustavo Ferreira será el presidente, Alba Ferreira, vicepresidenta; Silvina Cualia Ferreira, secretaria; Manuel Aranda, prosecretario; tesorero, Washington Ferreira; protesorero, Guadalupe Ferreira; y vocal, Marcos Antognazza.