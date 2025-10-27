Un ciclista fue sorprendido por dos adolescentes en Ciudad del Plata; la Policía logró recuperar la bicicleta y detener a los menores.

Un violento episodio ocurrió ayer en Ciudad del Plata, en el departamento de San José. Un ciclista que circulaba por Calle 9 de norte a sur fue abordado por dos adolescentes en bicicleta, quienes mediante golpes de puño lo agredieron y le sustrajeron su vehículo, para luego darse a la fuga.

La víctima denunció el hecho de inmediato al Centro de Comando Unificado Departamental (C.C.U.D.), lo que permitió que la Unidad de Respuesta Policial (U.R.P.) iniciara un operativo de búsqueda en la zona.

Poco después, en San Martín y Bulevard Edinson, los efectivos localizaron a dos jóvenes de 16 y 15 años, que coincidían con la descripción aportada. Ambos entregaron la bicicleta hurtada y fueron detenidos.

Los menores fueron trasladados a la Comisaría 10ma. de Ciudad del Plata, y la Fiscalía Letrada de Libertad de 2° Turno dispuso que permanezcan en instalaciones del I.N.A.U. a disposición de la Justicia mientras se desarrollan las actuaciones correspondientes.